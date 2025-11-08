8日、2025明治安田J1リーグ第36節の5試合が行われた。今節を含めて残り3試合とJ1もいよいよ佳境に突入したが、注目を集めているのが優勝争いだ。



この日は首位を走る鹿島アントラーズと2位につける柏レイソルが試合を消化。先に鹿島が横浜FCと対戦したが、エースのレオ・セアラと知念慶にゴールが生まれ2-1で横浜を撃破した。



一方の柏は名古屋グランパスと対戦。名古屋に苦しめられる時間もあったが、後半開始早々に原田亘がオウンゴールを誘発し、これが決勝点に。1-0で名古屋に勝利した。





優勝争いの先頭を走る鹿島と柏は今節苦戦しながらもお互いに勝ち点3を獲得。勝ち点差は「1」のまま残り2試合を迎えることになった。もちろん、明日今節を戦う3位の京都サンガF.C.と4位のヴィッセル神戸がそれぞれ勝利すれば、首位鹿島との勝ち点差は共に「5」となり、残り2試合での逆転優勝は可能だ。しかし、結果次第では鹿島と柏に優勝争いが絞られる可能性もあるのだ。注目を集めるJ1優勝争いもいよいよ佳境に突入したが、最後に栄光のシャーレを掲げるのはどのクラブとなるのか。鹿島の残り2試合は東京ヴェルディ(A)と横浜F・マリノス(H)、一方の柏はアルビレックス新潟(A)とFC町田ゼルビア(H)となっている。