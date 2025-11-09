人気クリエイター・えみ姉、離婚を発表 理由・今後についても言及
【モデルプレス＝2025/11/09】人気クリエイターのえみ姉が11月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。離婚したことを報告した。
【写真】美人クリエイター「結構変わってた」1年前とのスタイル比較写真公開
マッチングアプリで出会ったお相手と2022年10月に結婚したえみ姉は「この度ご報告があります。私、離婚いたしました」と切り出し、「突然びっくりさせてしまってすみません。SNSとかでも直近まで出てくれてたりとかも本当に何事もないように過ごしていたので、急にどうしたのって多分思われると思うんだけど、結論として私たちが生涯共にするパートナーはお互いじゃない方がいいんじゃないかっていう話し合いを重ねて、この決断に至りました」と告白。「そして前回の動画から背景が違うかなと思うんですけど、私もたけ（夫）も引っ越しをして、別々の場所に住んでます」と明かした。
「さすがに5年も一緒にいたので、思い出を振り返ると、情というか、そういうものは溢れてくる」と涙しながら、「本当に感謝の気持ちしかない」と話したえみ姉。「夫婦生活ってやっぱり難しくて。夫婦だから支え合う気持ちと、お互いに大切って思い合ってる気持ちっていうのは変わらず持っていて。歩み合う気持ちっていうのもすごい大事にして仲良くやってたんだけど、やっぱり最初の方からずっとあるちょっとした小さなズレみたいな。価値観だったりとか、元々持ってる性格、考え方の違い」「お互いの良さをダメにしてしまう状況が続いてしまって」と離婚に至った理由を説明した。
続けて「おもちとおまめっていう私とたけの子供同然のやっぱ存在がいるんだよね」と愛犬2匹を引き離すのは心苦しいとしつつ「結論としてはおもちがたけ、そして私がおまめを引き取る形になりました」とコメント。「夫婦関係が終わったとしても、おもちとおまめに会えなくなるっていうのが私たちは1番辛いのね。なのでおもちとそしてたけ、4人で月数回は会ったりとか、お互いの家に遊びに行ったりとか」と交流は続けていくと話した。
最後に「この活動自体はこれからも何も変わらずに私自身も何も変わらないし、発信のスタイルも変わらない」と今後にも言及。「1人と1匹と生きていくために、これからも一層ギアを入れてやっていくので、今後とも見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
