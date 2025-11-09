“Absolu”シリーズ誕生！マイケル・コースから洗練された2香りを展開

“マイケル・コース（Michael Kors）”から、この秋、新たな香り「Absolu（アブソリュ）」がデビューします♡ 先行して展開された「Pour Femme」「Pour Homme」に続くこのシリーズは、女性らしさと男性らしさを共に体現。ローズゴールドとガンメタルブラウンのメタリックボトルで彩られ、ボトルデザインから香りの世界まで洗練されています。香水好きなあなたへ、次なる定番となりうる一本をぜひチェックして。

洗練されたボトル＆デザインに注目

「Absolu」シリーズは、ボトルデザインからして芸術的。女性用フレグランス「Michael Kors Pour Femme Absolu」は、輝きを放つローズゴールド。

男性用「Michael Kors Pour Homme Absolu」は、スモーキーなガンメタルブラウンを纏い、チェーンリンクモチーフもブランドならではの象徴です。

都会的な洗練と個性、そしてエレガンスを融合させたデザインが魅力的です。

【BOTANIST×YOLU】2026年福袋が登場♡ヘアもボディも贅沢ケア♪

香りの構成：女性用と男性用それぞれの魅力

価格：30 ml 13,200 円／50 ml 17,380 円（税込）

Pour Femme Absoluは、イタリアンマンダリンと洋梨の鮮やかなトップに始まり、ダマスクローズ、ロージーフォリア、ベチバー、マダガスカルバニラなどが重なり合う“Amber Fruity Floral（アンバー フルーティ フローラル）”の香調。

価格：30 ml 12,100 円／50 ml 16,170 円（税込）

Pour Homme Absoluは、レモンやカルダモンのトップから始まり、ラバンジン・ローズフォリア・ウッディノートへと移る“Aromatic Woody Citrus（アロマティック ウッディ シトラス）”の香り。

どちらも時代を超える普遍性と、個性を重視した香り設計が特徴です。

いずれも公式オンラインストアおよび全国のマイケル・コース店舗で展開。サイズ別・価格別の選びやすさも嬉しいポイントです。

香りが開く、新たな自分らしさの扉

「マイケル・コース」の新作フレグランス「Absolu」シリーズは、女性も男性も、それぞれの魅力を引き立てる香り。

価格は30 mlから始まり、13,200 円～（税込）で、50 mlは17,380 円～（税込）となっています。

洗練されたデザインと高香調の香りは、ギフトにも自分へのご褒美にも◎。この秋は香りから“新しい私”を纏ってみませんか？