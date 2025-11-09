７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝がグループを脱退することを８日、自身のＳＮＳで発表した。

同日にインスタグラムのストーリーズで脱退を報告。「この度、ＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩは２０２５年１１月８日（土）をもちましてグループから離れることをご報告いたします」とつづり、「日頃より温かく応援してくださるファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ、突然のご報告となることをお詫び申し上げます」と謝罪の言葉も添えた。

脱退の理由については「活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました」と説明。続けて「兼ねてから、今後に方向性について話し合いを重ねて参りましたが、両者の視点や価値観を大事に、そして夢を叶えるためには、別々の道を歩むことが最善であると判断しました」と決断に至った経緯を記した。

今後については「それぞれの道を歩んでいきますが、ＢＥ：ＦＩＲＳＴやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます。引き続き、応援してくださる皆様からもそれぞれ変わらぬ声援とご支援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。