¡¡£·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤Î£Ò£Ù£Ï£Ë£É¤³¤È»°»³Î¿µ±¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö£·¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¶¨Ä´Åª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢£Ò£Ù£Ï£Ë£É¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢£¶¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢£¶¿Í¤Î£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³èÆ°¤ò»Ö¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¿·¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ß½Ð¤¹£Ò£Ù£Ï£Ë£É¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤ÇÁ°¿Ê¤¹¤ë£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤Ø¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»°»³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£´·î¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬°ìÉô½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢£µ·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤Î°ì»þµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Ç½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¤âÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÆ°µÙ»ßÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£¸·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¼ñÎ¤¤¬Âè£±»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿