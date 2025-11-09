7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）がグループを脱退すると8日、自身のインスタグラムで発表した。

ストーリーズを更新した三山は「この度、BE:FIRSTのRYOKIは2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告いたします」と報告。「日頃より温かく応援してくださるファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ、突然のご報告となることをお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして、脱退理由について「活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました。兼ねてから、今後に方向性について話し合いを重ねて参りましたが、両者の視点や価値観を大事に、そして夢を叶えるためには、別々の道を歩むことが最善であると判断しました」とメンバーや会社との方向性の違いがあったことを説明している。その上で「今後はそれぞれの道を歩んでいきますが、BE:FIRSTやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます。引き続き、応援してくださる皆様からもそれぞれ変わらぬ声援とご支援をいたけますと幸いです」と呼びかけた。

三山をめぐっては、4月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられており、「BE:FIRST」をプロデュースする日高光啓ことSKY−HIが4月30日、謝罪。5月には三山がグループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立。6月25日には公式Xで「7月5日（土）のWorld Tourシンガポール公演をもちまして、RYOKIはBE:FIRSTとしての活動を一時休止いたします」と、発表されていた。

一方で、三山は女優の趣里と8月29日に結婚と第1子妊娠を公表。9月26日には趣里が出産を発表。BE:FIRSTは先月29日に初のベスト盤「BE：ST」を発売したばかりだった。

◆三山凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身。16年俳優デビュー。映画「縁側ラヴァーズ」ドラマ「ダメな私に恋してください」、2・5次元ダンスライブ「ツキウタ。」などに出演。21年、ボーイズグループ発掘オーディションで、「BE：FIRST」メンバーに。今年「誰よりもつよく抱きしめて」で映画初主演。別名RYOKI。血液型O。