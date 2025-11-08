ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・久留米市で建物火災 高良内町 約25分後にほぼ消火（… 【続報】福岡・久留米市で建物火災 高良内町 約25分後にほぼ消火（11月8日午後11時34分ごろ発生） 【続報】福岡・久留米市で建物火災 高良内町 約25分後にほぼ消火（11月8日午後11時34分ごろ発生） 2025年11月8日 23時48分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、8日午後11時34分ごろ、久留米市高良内町（目標:新前川原橋 南西側）で建物火災が発生した。同11時49分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 9日の天元戦第3局を前に、佐賀・唐津市で前夜祭 一力天元「初の佐賀、うれしい」 志田八段「精いっぱい打つ」 佐賀・多久市で建物火災 南多久町下多久 約44分後に鎮火（11月8日午後3時47分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 訪問介護, 大船, 置床工事, 慰霊祭, 横浜, 神事, 介護タクシー, 海, デイサービス