ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が主催するフェス「ＬＵＮＡＴＩＣ ＦＥＳＴ．２０２５」（通称ルナフェス）が８日、千葉・幕張メッセで行われた。脳腫瘍とステージ４の大腸がんで闘病中の真矢（５５）は演奏しなかったが、サプライズでファンの前に登場した。

フェス初日の最後に奇跡的な光景が広がった。真矢が歩いてステージに姿を見せると、この日一番の大歓声。９月８日に病気を公表し、同月２７日の「第７８回秦野たばこ祭」では車いすに乗っていたが「３か月でやっとつえをついて歩けると言われていたけど、みんなのおかげで１か月でステージに立つことができました」と驚異的な回復ぶりを明かした。

鳴りやまない歓声のなか「ＬＵＮＡ ＳＥＡには絶対に止まってほしくない、とわがままをメンバーに言いました」と、１２月２３日のクリスマスライブ（東京・有明アリーナ）でドラムを演奏すると宣言。「その時にはまだ、１曲はたたけないかもしれない。１小節だけかもしれない。でも、少しでもドラムがたたきたいという夢をみんなと共有できたら本当にうれしいです」と語った。最後には「みんな最高だぜ！愛してるよ！！」と絶叫した。

同フェスは２０１５年と１８年に続いて今回が３度目の開催で、この日はＴ．Ｍ．ＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎやＤＩＲ ＥＮ ＧＲＥＹ、ＢＲＡＨＭＡＮなどが出演。９日も行われる。