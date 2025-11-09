「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」よりまるやそらさん

【拡大画像へ】

講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」、「あの子が水着にきがえたら…」、「週刊！ハロプロ写真館」、「日曜日のseju 総集編」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」では、まるやそらさんがお家デートをイメージしたあざとい姿を披露。

「あの子が水着にきがえたら…」には電撃ネットワークの幕田みゆさん、「週刊！ハロプロ写真館」にはアンジュルムの平山遊季さんが登場している。

また「日曜日のseju 総集編」は水野舞菜さん、冴木柚葉さん、川口葵さん、本郷柚巴さん、溝端葵さんのグラビアを掲載している。

「あの子が水着にきがえたら…」より幕田みゆさん

「週刊！ハロプロ写真館」より平山遊季さん

「日曜日のseju 総集編」より水野舞菜さん

「日曜日のseju 総集編」より本郷柚巴さん

(C)佐藤容平／ヤンマガWeb

(C)Hidetoshi Narita／ヤンマガWeb

(C)Fish Zhang／ヤンマガWeb

(C)ImaTatsu、仙波祐斗、市川秀明、是永日和、酒井貴弘／ヤンマガWeb