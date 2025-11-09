【グラビア】「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」まるやそらさんなど、ヤンマガWebのグラビア一挙公開
「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」よりまるやそらさん
講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」、「あの子が水着にきがえたら…」、「週刊！ハロプロ写真館」、「日曜日のseju 総集編」のグラビアを公開した。
「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」では、まるやそらさんがお家デートをイメージしたあざとい姿を披露。
「あの子が水着にきがえたら…」には電撃ネットワークの幕田みゆさん、「週刊！ハロプロ写真館」にはアンジュルムの平山遊季さんが登場している。
また「日曜日のseju 総集編」は水野舞菜さん、冴木柚葉さん、川口葵さん、本郷柚巴さん、溝端葵さんのグラビアを掲載している。
「あの子が水着にきがえたら…」より幕田みゆさん
「週刊！ハロプロ写真館」より平山遊季さん
「日曜日のseju 総集編」より水野舞菜さん
「日曜日のseju 総集編」より本郷柚巴さん
(C)佐藤容平／ヤンマガWeb
(C)Hidetoshi Narita／ヤンマガWeb
(C)Fish Zhang／ヤンマガWeb
(C)ImaTatsu、仙波祐斗、市川秀明、是永日和、酒井貴弘／ヤンマガWeb