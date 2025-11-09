ロックバンド「LUNA SEA」が8日、千葉・幕張メッセで約7年半ぶりに主催フェス「LUNATIC FEST. 2025」を開いた。

初日の最後には、脳腫瘍が見つかり、9月から治療に専念することを公表している真矢（55）がサプライズで登場。12月23日に東京・有明アリーナで「LUNATIC X’MAS 2025 ―OUR JOURNEY CONTINUES―」と題したライブを行うことを発表し「少しでもドラムが叩きたいという夢を、みんなと共有できたら本当にうれしいです！」と呼びかけた。

3度目の主催ライブには全10組が出演。狂乱の夜の最後に待っていたのは“奇跡”だった。杖を使わずに歩く真矢を、この日1番の歓声が包み込んだ。

イベントは9日にも、同所で開催。BUCK−TICK、UVERworldなどが出演する。

▼真矢のメッセージ

「みんな、今日は本当にありがとう。こうしてステージに立っていられるのも、みんなの祈りやたくさんの愛のおかげです。

もともとは3カ月でやっと杖ついて歩けると言われていたけど、こうして1カ月でステージに立つことができました。

でもまだまだ治療とリハビリが必要な状況です。バンドとして色々な判断をしなければいけない中で、僕はメンバーに“LUNA SEA には絶対に止まってほしくない”とわがままを言いました。

12月23日 LUNA SEA は有明アリーナでライブをやります。

の時にはまだ、1曲は叩けないかもしれない。1小節だけかもしれない。

でも少しでもドラムが叩きたいという夢を、みんなと共有できたら本当にうれしいです！

LUNA SEA は決して止まらない。

12月23日、有明で会いましょう。みんな最高だぜ！愛してるよ！」