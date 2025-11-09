男性7人組ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同グループを脱退することを伝えた。

音楽プロダクション「BMSG」からRYOKIの脱退が正式発表されてすぐに自身のインスタのストーリーズを更新し、文書の画像を投稿。文書には「この度、BE:FIRSTのRYOKIは2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告いたします」と伝えた。

突然の脱退に「日頃より温かく応援してくださるファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ、突然のご報告となることをお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました」と脱退理由を明かした。

そのため「兼ねてから、今後の方向性について話し合いを重ねてまいりましたが、両者の視点や価値観を大事に、そして夢を叶えるためには、別々の道を歩むことが最善であると判断いたしました」とした。

「なによりこれまでBE:FIRSTとして共に歩んできたメンバーや関係者の方々に心より感謝申し上げます。また、ファンの皆様、及び関係者の皆様には、突然のご報告となることを重ねてお詫び申し上げます」と感謝を記しつつ再度謝罪の言葉をつづった。

そして「今後はそれぞれの道を歩んでいきますが、BE:FIRSTやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます」とし「引き続き、応援してくださる皆様からもそれぞれ変わらぬ声援とご支援をいただけますと幸いです」としている。

三山は5月にグループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立。グループの活動は、世界ツアーが終了した7月に一時休止することが発表された。関係者によると、マネジメント事務所が「休止」としたのは、あくまで復帰を前提とした処分で、トラブルに関しても「法令に違反していることがないと確認している」と三山を擁護するコメントまで出し、復帰を視野に入れてきた。

三山は8月に趣里との結婚、9月には第1子の誕生を相次いで発表。最近のマネジメント側との話し合いでは「独り立ちして稼げるようになって、趣里と子供を守っていく」との趣旨の思いを強く訴え、グループからの脱退をかたくなに求めるようになったという。先月29日にはグループ初のベスト盤「BE:ST」が発売されたばかり。宣伝活動に力を入れている時期に水を差すことになりそうだ。

◇三山 凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身の26歳。2016年に俳優活動を開始。21年、オーディション番組を経てBE:FIRSTとしてデビュー。義父は水谷豊（73）、義母は伊藤蘭（年齢非公表）。