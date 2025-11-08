アドバンテスト（6857、東証プライム市場）。半導体検査装置の世界的メーカー。半導体デバイス（集積回路）の良品・不良品を識別する装置（テスタ）で輝いている。

日経平均株価が初の5万円台となった10月29日（1088円高、5万1307円）の相場をリードしたのが、アドバンテストだった。前日のNY株式・ナスダック株式が急伸。上昇の主軸は、AI関連株。米国株式の上昇したのを受け日本市場でもAI相場が実現、初の5万円相場が発現した。

そんな歴史的な相場で日経平均急伸の寄与度NO1が、4000円高（22.08%上昇）2万2120円のストップ高で引け史上最高値更新のアドバンテスト。日経平均上昇（1088円高）に対する寄与額は1077円。引き合いに出して恐縮だが、ソフトバンクグループの寄与額:207円に大きく水をあけた。

久方ぶりに、アドバンテストの収益動向をチェックした。前2025年3月期までの5期間は「13.4%増収、20.5%営業増益」-「33.3%増収、62.2%増益」-「34.4%増収、46.2%増益」-「13.2%減収、51.3%減益」-「60.3%増収、179.5%増益」。今26年3月期は「90.1%増収（2637億7600万円）、31.5%増益（3000億円）」計画。開示済みの第2四半期（10月28日発表）は「前年同期比60.0%増収（5267億3300万円）、145.0%増益（2324億3500万円）」、通期上方修正の期待大。

減収減益となった24年3月期も決算資料は、「長期的な成長は揺るぎない。短期的にはインフレ・金利上昇に伴う世界的な景気後退で後退リスク。在庫調整/生産調整も」と的確に分析している。

至27年3月期の中計（10月28日上方修正）は「売上高:8350億円〜9300億円、営業利益率:33%〜36%」と、慎重姿勢ながら「順調な足取り」を示している。

さて、そんなアドバンテストとどう対峙するか。本稿作成中の株価は日経平均5万2000円台乗せという流れの中で、2万3675円まで買い進まれた後の初押し場面:2万1780円水準。相場の地合いが持続する限り、上値追い（史上最高値更新）が続こう。利食い売りが出ても当然？・・・。

ただAI時代が進捗する限りは、投資対象の中軸となることは必定。2016年初値以降の修正済み株価パフォーマンスは94倍余。IFIS目標平均株価1万5018円。読者諸氏の判断は如何に・・・