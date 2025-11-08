音楽プロダクション「BMSG」は8日、男性7人組ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）のグループ脱退を同グループの公式サイトで発表した。RYOKI本人も自身のインスタグラムのストーリーズで脱退を発表。「突然のご報告となることをお詫び申し上げます」「夢を叶えるためには別々の道を歩むことが最善であると判断いたしました」と決断の理由を記した。

「【BE:FIRST】RYOKIの今後の活動に関しまして」と題して公式サイトに文書が掲載され「この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」とRYOKIの脱退の報告とともに謝罪の言葉をつづった。

続けて「7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります。重ねて、ファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」と決断に至った経緯を記した。

4月に女性トラブルを報じられ芸能活動を事実上休止したRYOKIは、5月にグループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立。グループの活動は、世界ツアーが終了した7月に一時休止することが発表された。関係者によると、マネジメント事務所が「休止」としたのは、あくまで復帰を前提とした処分で、トラブルに関しても「法令に違反していることがないと確認している」とRYOKIを擁護するコメントまで出し、復帰を視野に入れてきた。

その後、RYOKIは8月に趣里との結婚し、9月には第1子の誕生を相次いで発表。最近のマネジメント側との話し合いでは「独り立ちして稼げるようになって、趣里と子供を守っていく」との趣旨の思いを強く訴え、グループからの脱退をかたくなに求めるようになったという。先月29日にはグループ初のベスト盤「BE:ST」が発売されたばかりだった。