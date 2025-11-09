¡ØËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù»ÔÀî¹áºÚ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ªµÇ°Æ°²è¡õ¥¤¥é¥¹¥È²ò¶Ø¡¡CV¡§ÅÄÂ¼¤æ¤«¤êÏ¿¤ê¤ª¤í¤·¥Ü¥¤¥¹»ÈÍÑ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù¡ÊËÍ¥ä¥Ð¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ¤¬2026Ç¯2·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü9Æü¤Ï¡¢±¢¥¥ã¤ÇÃæÆóÉÂ¤Ê»ÔÀîµþÂÀÏº¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë¡¢»ÔÀî¹áºÚ¡Ê¤ª¤Í¤¨¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤äµÇ°Æ°²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·ëº§¤·¤¿¡ª¡©¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î»ÔÀî¹áºÚ¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËÍ¥ä¥Ð¡Ù±ÇÁü
¡¡½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Îé¬é¯¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÖÂ«¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤µþÂÀÏº¤¬Æ±¤¸¤¯½ãÇò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Í¤¨¡ÊCV.ÅÄÂ¼¤æ¤«¤ê¡Ë¤ÎÏ¿¤ê¤ª¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Î¥Þ¥¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¡¢µþ¤Á¤ã¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ä¤È»×¤¤¤¿¤¤¡Ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡ª¤ï¤¿¤·¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¡ª¡×¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ®°¦¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¤Í¤¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÆü¤è¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡ËÂè1ÃÆ¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£´ü´ÖÃæ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Í¤¨¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£º£¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥¯¥í¥¹¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡ËÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¥ª¥È¥³ÊÔ¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2020Web ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¡£±¢¥¥ã¾¯Ç¯¤Î»ÔÀî¤È¡¢Èþ¾¯½÷¤À¤±¤ÉÅ·Á³¤Ç°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î»³ÅÄ¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï650ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2023Ç¯¡¢Âè2´ü¤¬2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
