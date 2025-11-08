7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）がグループを脱退すると8日、グループ公式ホームページで発表された。

4月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられており、「BE:FIRST」をプロデュースする日高光啓ことSKY−HIが4月30日、謝罪。5月には三山がグループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立。6月25日には公式Xで「7月5日（土）のWorld Tourシンガポール公演をもちまして、RYOKIはBE:FIRSTとしての活動を一時休止いたします」と、発表されていた。

一方で、三山は女優の趣里と8月29日に結婚と第1子妊娠を公表。9月26日には趣里が出産を発表。BE:FIRSTは先月29日に初のベスト盤「BE：ST」を発売したばかりだった。

◆三山凌輝（みやま・りょうき）1999年（平11）4月26日生まれ、愛知県出身。16年俳優デビュー。映画「縁側ラヴァーズ」ドラマ「ダメな私に恋してください」、2・5次元ダンスライブ「ツキウタ。」などに出演。21年、ボーイズグループ発掘オーディションで、「BE：FIRST」メンバーに。今年「誰よりもつよく抱きしめて」で映画初主演。別名RYOKI。血液型O。