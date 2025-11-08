吉本興業の「奈良県住みます芸人」で、修験道の山伏としても活動するエナジー西手さん（３７）が、御所市の「ごせ観光ＰＲ特命主任」に任命された。

市は修験道の開祖・役行者（えんのぎょうじゃ）の生誕地で、日本遺産「葛城修験」の行場もあり、「歴史深い御所の魅力を広めたい」と意気込んでいる。

西手さんはお笑いコンビ「十手（じって）」を十田卓さんと組み、好きなマラソンのＰＲなどをしている。桜井市出身の先輩である漫才コンビ「笑い飯」の哲夫さんの影響で仏教に興味を持ち、２０２２年に山伏の大塚知明（ちみょう）・大師山寺住職（５７）（吉野町）に弟子入りして得度。「楽明（がくみょう）」の法名で山伏となり、「山伏芸人」を名乗っている。

市が昨年、葛城山系を巡る葛城修験の対談に西手さんを招いた際、市観光協会から就任を依頼された。今後、活躍に応じて係長、課長などに昇進する予定。

任命式が１０月２２日に市役所で開かれ、西手さんは山伏装束でほら貝を吹きながら会場入り。十田さんが司会を務めた。川田清治・市観光協会長が「祭りや古い町並み、古墳など、自然と歴史は質量とも他地域に負けない」とアピールして任命書を手渡すと、西手さんは「葛城修験の修行もして、感じたことを楽しく広めたい」と意気込んだ。

式を見守った大塚住職は「山伏としてはまだまだ」と笑いながら、「修験道誕生の地を盛り上げてほしい」と期待した。初仕事として１１月２９、３０日、東京の奈良まほろば館で講演。その後も修行体験ツアーや仏教講座などを企画し、山伏として祭りに参加したいという。