明石家さんまが８日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。全国で相次いでいる爛マ被害瓩テレビ番組の収録にも悪影響を与えていると証言した。

クマ被害の話題になると、さんまは「今実は『ダーツの旅』、年末放送やからやらなあかんねんけど、行けないんです。これからどうなるか」と告白。日テレ系「１億人の大質問！？笑ってコラえて！」の年末スペシャルで「ダーツの旅」に挑戦するのが恒例となっているが、その撮影が暗礁に乗り上げているという。

現場の状況については「ＡＤがロケハンに行けない。大体、あれ田舎やから。だから『第一村人』じゃなくなるねん。『第一クマ発見』になってしまう」と笑いを交え説明し、「タレントが動くと、放送局が大変やねん。もし万が一のことがあるから。放送局大変になるから、今ものすごい悩んではる。もうあとひと月間しか残ってないから、そこでロケハン行ってないねんから。すごいねん、もう、クマのせいで」とこぼした。

村上ショージが「京都、兵庫の方までもう来てるん違うか？って言うてたからね」と心配げに語ると、さんまは「冬眠前やからな。とにかく寒いとこから、南に降りていくよ。あいつら冬眠前に食料貯えて。人が育てた物の方が楽に行けるから、森の中で探すより。そういう事やと思うねんけど。これはもうホンマに大変」と被害の連鎖を分析していた。