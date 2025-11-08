スナックミーの新作♡「キャラメルナッツサンド」で味わう冬のときめきスイーツ

冬のティータイムにぴったりな新作スイーツが、スナックミーから登場しました。2025年11月3日（月）より期間限定で販売が始まった『ココアとくるみのキャラメルナッツサンド』は、香ばしいくるみとココアクッキー、そしてサクッと歯切れのよいキャラメルの組み合わせが魅力。ひと口食べるたびに、素材本来のやさしい甘みが広がる至福のひと品です。

スナックミーの新作キャラメルは“ねっちりしない”新食感

スナックミーの『ココアとくるみのキャラメルナッツサンド』は、キャラメルヌガーの煮詰め具合を絶妙にコントロールし、ねっちりとしないサクッと歯切れの良いキャラメルに仕上げたのが特徴。

糖化寸前の温度を見極めながら、職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。

くるみの香ばしさと、ココアクッキーのほろ苦さがキャラメルのコクと調和し、これまでにない“軽やかなキャラメル体験”を楽しめます♡

セザンヌの新作リップ＆アイブロウで冬の美人顔に♡ 美発色ティント×立体眉コレクション

素材の風味を生かしたやさしい甘さと香ばしさ

使用するのは、きび糖・生クリーム・くるみ・バター・卵・ココアパウダーなど、家庭でも馴染みのあるシンプルな素材ばかり。

香料や添加物に頼らず、素材本来の風味でキャラメルの深みと香ばしさを引き出しています。

コーヒーとの相性も抜群で、ちょっと贅沢したいおうちカフェ時間にもぴったり。自然な甘さで飽きがこず、ギフトにもおすすめです♪

冬だけの限定販売！“キャラメル好き必食”のひと品

『ココアとくるみのキャラメルナッツサンド』は、2025年11月3日（月）～12月7日（日）までの期間限定販売。

発送は12月9日（火）を予定しています。販売価格は2,780円（税込/送料別）で、snaq.me定期便会員は300円引きとお得に購入可能。

数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。気になる方は、スナックミーオンラインストアをチェックしてみてください。

やさしい甘さで冬の心を満たす、スナックミーのキャラメル

シンプルで素材にこだわったスナックミーの『ココアとくるみのキャラメルナッツサンド』は、寒い季節のティータイムをちょっと特別にしてくれるお菓子。

口に入れると、キャラメルのほろ苦さとくるみの香ばしさが広がり、ココアクッキーのサクッとした食感が心地よく響きます。

甘すぎない大人の味わいで、贈り物や自分へのご褒美にもぴったり。冬のひとときを、やさしいキャラメルの香りとともに過ごしてみては。