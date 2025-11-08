◇ラグビー 「リポビタンＤツアー２０２５」 アイルランド ４１―１０ 日本 （８日、ダブリン）

世界ランク１３位の日本代表は、同３位のアイルランドに１０―４１で大敗した。２０１９年Ｗ杯日本大会１次リーグでの金星再現に挑んだが、敵地で完敗した。

先制はアイルランド。前半６分、ＳＯクローリーがＰＧを決めて３―０。日本は１７分、ＣＴＢローレンス（相模原）がイエローカードの一時退場となり、数的不利の同２０分にクローリーにトライ、同３０分にも連続トライを許して０―１７とされた。しかし３７分にFWでドライビングモールで押し込んでフッカー佐藤健次（埼玉）のグラウンディングで１トライを返し、ゴールキック成功と、１ＰＧで得点を積んで１０―１７で前半を折り返した。

しかし、後半８分にアイルランドは日本陣の連続攻撃から得点。２７分、３２分とフッカーのマッカーシーが連続トライを挙げ３４―１０と突き放すと、３６分にはターンオーバーからの一気の攻めで、ＷＴＢオブライエンがダメ押しトライ。日本は中盤まで粘りを見せたものの後半４トライを許し、１０―４１の完敗。秋のシリーズはオーストラリア、南アフリカ、アイルランドと上位国に３連敗となった。