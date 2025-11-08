timelesz・猪俣周杜が初主演！『パパと親父のウチご飯』スピンオフドラマ誕生＜コメントあり＞

松島聡×白洲迅W主演のドラマ『パパと親父のウチご飯』。

本日11月8日（土）、同作のスピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』が動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて配信スタートした。

阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）を主演に迎え、本編では描ききれなかった阿久津のキャラや知られざる過去、心に秘めた思いなどを描いていく。

◆スピンオフドラマで初主演！

突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）というシングルファーザー2人が、共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ『パパと親父のウチご飯』。

共演に蓮佛美沙子、timeleszの猪俣周杜らを迎え、“父×2、子×2”の新しい家族のカタチをハートフルに描いている。

スピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』は、timeleszの猪俣周杜を主演に迎え、猪俣演じる阿久津竜也を主人公にした“もう1つの物語”が展開していく。

地上波本編では描ききれなかった阿久津というキャラクターをさらに深掘り。本編では見られない阿久津の素顔や知られざる過去も明らかに。

そして千石や晴海らとの交流を通し、人間として成長していく姿を描く。

◆忘れようとしていた思いが再燃

そんな阿久津の知られざる姿を描く『阿久津の夢と俺レシピ』。前編「俺なりの道」では、日々、千石の接骨院で働く阿久津にある転機が――。

怪我によってバスケットボールプレイヤーとしての夢を諦めざるを得なかった阿久津。

心のどこかでまだバスケットを捨てきれずにいたある日、ひょんなことから元チームメイトの裕樹（漆山拓実）と再会する。裕樹が怪我をしていることを見抜いた阿久津は、彼を千石の元へ連れていき…。

元チームメイトとの再会で、「やっぱりバスケットが好きだ」と再認識するも、どうすることもできずモヤモヤしてしまう阿久津。そんなときに晴海たちがかけた言葉で、阿久津の心にある変化が生まれ…。

◆猪俣周杜（阿久津竜也・役）コメント（全文）

――『阿久津の夢と俺レシピ』の見どころを教えてください。

阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。

最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたらうれしいです。

――阿久津竜也と猪俣さんご自身を重ねて、共感できることはありますか？

僕も昔サッカーをやっていましたが、あるときからプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました。ずっと夢中になれることも頑張れることもなく、先も見えずでしたが、このアイドルという職業に出会えて今はとても幸せです。

阿久津も今作を通して、自分のやりたいことを見つけられていたら僕もうれしいなと思いました。

――視聴者の皆さまへメッセージをお願いいたします。

まず、ファンの皆さま、いつも応援ありがとうございます。今回、初めてのお芝居ということで右も左もわからず不安なことがたくさんありましたが、多くの方々に助けていただきながら撮影をしてきました。

まだまだお芝居については未熟者ですが、阿久津竜也という役に真摯に向き合ってきました。少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです。

今後もお芝居に真摯に向き合い勉強し、素敵な俳優になり、いろいろな方々に恩返しできたらと思います。ぜひ見てください。