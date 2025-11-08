[11.8 ブンデスリーガ第10節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 4 ディオゴ・レイテ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 14 レオポルト・クエアフェルト

MF 6 アリョーシャ・ケムライン

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 15 トム・ローテ

MF 19 ヤニク・ハベラー

FW 7 オリバー・バーク

FW 10 イリアス・アンザー

控え

GK 25 カール・クラウス

DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ

DF 34 スタンレー・エンソキ

DF 39 デリック・ケーン

MF 11 チョン・ウヨン

MF 21 ティム・スカルケ

MF 33 アレックス・クラール

FW 9 L. Burcu

FW 27 マリン・リュビチッチ

監督

シュテフェン・バウムガルト

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

GK 48 レオン・クラナク

DF 3 キム・ミンジェ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

MF 47 David Santos

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります