ウニオン・ベルリンvsバイエルン スタメン発表
[11.8 ブンデスリーガ第10節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・クエアフェルト
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 15 トム・ローテ
MF 19 ヤニク・ハベラー
FW 7 オリバー・バーク
FW 10 イリアス・アンザー
控え
GK 25 カール・クラウス
DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
DF 34 スタンレー・エンソキ
DF 39 デリック・ケーン
MF 11 チョン・ウヨン
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 L. Burcu
FW 27 マリン・リュビチッチ
監督
シュテフェン・バウムガルト
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
GK 48 レオン・クラナク
DF 3 キム・ミンジェ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 47 David Santos
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります