11月8日(土)に行われたLUNA SEA主催の最狂ロックフェス＜LUNATIC FEST. 2025＞初日の最後にサプライズ登場した真矢（Dr）から、今年12月23日(火)に有明アリーナにて＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞が開催されることが告げられた。

以下、真矢MCより。

◆ ◆ ◆

みんな、今日は本当にありがとう。

こうしてステージに立っていられるのも、みなさんの祈りやたくさんの愛のおかげです。

もともとは3ヶ月でやっと杖をついて歩けると言われていたけど、こうして1ヶ月でステージに立つことが出来ました。

でもまだまだ治療とリハビリが必要な状況です。

バンドとして色々な判断をしなければいけない中で、僕はメンバーに

“LUNA SEAには絶対に止まってほしくない”とわがままを言いました。

12月23日 LUNA SEAは有明アリーナでライヴをやります。

その時にはまだ、１曲も叩けないかもしれない、1小節だけかもしれない。

でも少しでもドラムが叩きたいという夢を、みんなと共有できたら本当に嬉しいです！

LUNA SEAは決して止まらない！

12月23日、有明で会いましょう！

みんな最高だぜ！愛してるよ！

◆ ◆ ◆

LUNA SEAを止めたくないという真矢の強い願いに応える形で、＜LUNATIC X’MAS 2025＞開催を決断したメンバー。

LUNA SEAという船は止まることなくその旅を続けながら、真矢完全復活の日を待つことを選んだ。

開催日となる12月23日は、LUNA SEAが数々の伝説を生み出してきたファンにも語り継がれている特別な日である。またその日にどんな物語が刻まれるのか、是非その目で見届けてほしい。

有明アリーナ公演＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞は、11月8日(土)21:00より、オフィシャルファンクラブ「SLAVE」によるチケット最速先行受付がスタートしている。