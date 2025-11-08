timelesz猪俣周杜が初主演「パパと親父のウチご飯」スピンオフドラマ配信スタート【阿久津の夢と俺レシピ】
【モデルプレス＝2025/11/08】timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（毎週土曜よる11時〜）のスピンオフドラマ「阿久津の夢と俺レシピ」（TELASAオリジナル）の配信がスタート。timeleszの猪俣周杜が主演を務める。
【写真】timelesz猪俣周杜、雰囲気ガラリの金髪姿
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ。共演に蓮佛美沙子、猪俣らを迎え、【父×2、子×2】の＜新しい家族のカタチ＞をハートフルに描いている。そんな「パパと親父のウチご飯」から初となるスピンオフドラマが誕生。猪俣を主演に迎え、猪俣演じる阿久津を主人公にしたもう1つの物語が展開していく。
配信スタートするスピンオフドラマ「阿久津の夢と俺レシピ」では、地上波本編では描ききれなかった阿久津というキャラクターをさらに深掘り。本編では見られない阿久津の素顔や知られざる過去も明らかに。そして千石や晴海らとの交流を通し、人間として成長していく姿を描く。
脚本を手掛けるのは、2023年に「第23回テレビ朝日新人シナリオ大賞」にて大賞を受賞した松下沙彩。松下が阿久津を時にかっこよく、時に可愛く、そして誠実に描き出す。
そんな阿久津の知られざる姿を描く「阿久津の夢と俺レシピ」。前編「俺なりの道」では、日々、千石の接骨院で働く阿久津にある転機が。怪我によってバスケットボールプレイヤーとしての夢を諦めざるを得なかった阿久津。心のどこかでまだバスケットを捨てきれずにいたある日、ひょんなことから元チームメイトの裕樹（漆山拓実）と再会する。裕樹が怪我をしていることを見抜いた阿久津は、彼を千石の元へ連れていき…。
元チームメイトとの再会で、「やっぱりバスケットが好きだ」と再認識するも、どうすることもできずモヤモヤしてしまう阿久津。そんな時に晴海たちがかけた言葉で、阿久津の心にある変化が生まれ…？
阿久津について「僕も昔サッカーをやっていましたが、ある時からプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました」と共感した猪俣。「阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたら」と思いを込め、「少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。（modelpress編集部）
― 「阿久津の夢と俺レシピ」の見どころを教えてください。
阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたらうれしいです。
― 阿久津竜也と猪俣さんご自身を重ねて、共感できることはありますか？
僕も昔サッカーをやっていましたが、ある時からプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました。ずっと夢中になれることも頑張れることもなく、先も見えずでしたが、このアイドルという職業に出会えて今はとても幸せです。阿久津も今作を通して、自分のやりたいことを見つけられていたら僕もうれしいなと思いました。
― 視聴者の皆さまへメッセージをお願いいたします。
まず、ファンの皆さま、いつも応援ありがとうございます。今回、初めてのお芝居ということで右も左もわからず不安なことがたくさんありましたが、多くの方々に助けていただきながら撮影をしてきました。まだまだお芝居については未熟者ですが、阿久津竜也という役に真摯に向き合ってきました。少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです。今後もお芝居に真摯に向き合い勉強し、素敵な俳優になり、いろいろな方々に恩返しできたらと思います。ぜひ見てください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz猪俣周杜、雰囲気ガラリの金髪姿
◆「パパと親父のウチご飯」猪俣周杜主演でスピンオフドラマ誕生
突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）というシングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く新感覚のホームドラマ。共演に蓮佛美沙子、猪俣らを迎え、【父×2、子×2】の＜新しい家族のカタチ＞をハートフルに描いている。そんな「パパと親父のウチご飯」から初となるスピンオフドラマが誕生。猪俣を主演に迎え、猪俣演じる阿久津を主人公にしたもう1つの物語が展開していく。
脚本を手掛けるのは、2023年に「第23回テレビ朝日新人シナリオ大賞」にて大賞を受賞した松下沙彩。松下が阿久津を時にかっこよく、時に可愛く、そして誠実に描き出す。
そんな阿久津の知られざる姿を描く「阿久津の夢と俺レシピ」。前編「俺なりの道」では、日々、千石の接骨院で働く阿久津にある転機が。怪我によってバスケットボールプレイヤーとしての夢を諦めざるを得なかった阿久津。心のどこかでまだバスケットを捨てきれずにいたある日、ひょんなことから元チームメイトの裕樹（漆山拓実）と再会する。裕樹が怪我をしていることを見抜いた阿久津は、彼を千石の元へ連れていき…。
元チームメイトとの再会で、「やっぱりバスケットが好きだ」と再認識するも、どうすることもできずモヤモヤしてしまう阿久津。そんな時に晴海たちがかけた言葉で、阿久津の心にある変化が生まれ…？
◆猪俣周杜、阿久津に共感
阿久津について「僕も昔サッカーをやっていましたが、ある時からプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました」と共感した猪俣。「阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたら」と思いを込め、「少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。（modelpress編集部）
◆猪俣周杜（阿久津竜也・役）コメント
― 「阿久津の夢と俺レシピ」の見どころを教えてください。
阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたらうれしいです。
― 阿久津竜也と猪俣さんご自身を重ねて、共感できることはありますか？
僕も昔サッカーをやっていましたが、ある時からプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました。ずっと夢中になれることも頑張れることもなく、先も見えずでしたが、このアイドルという職業に出会えて今はとても幸せです。阿久津も今作を通して、自分のやりたいことを見つけられていたら僕もうれしいなと思いました。
― 視聴者の皆さまへメッセージをお願いいたします。
まず、ファンの皆さま、いつも応援ありがとうございます。今回、初めてのお芝居ということで右も左もわからず不安なことがたくさんありましたが、多くの方々に助けていただきながら撮影をしてきました。まだまだお芝居については未熟者ですが、阿久津竜也という役に真摯に向き合ってきました。少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです。今後もお芝居に真摯に向き合い勉強し、素敵な俳優になり、いろいろな方々に恩返しできたらと思います。ぜひ見てください。
【Not Sponsored 記事】