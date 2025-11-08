ミセス、Perfume、SixTONESも！ 『ベストアーティスト2025』第1弾出演アーティスト解禁
11月29日に日本テレビ系にて放送される『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』の第1弾出演アーティストが発表。Ado、Mrs. GREEN APPLE、Creepy Nuts、Perfume、SixTONES、ポルノグラフィティらが出演する。
【写真】今年を彩った面々が早くも決定！ 『ベストアーティスト2025』第1弾出演アーティストをイッキ見
2001年に放送を開始し、今回で記念すべき25回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」。
今回の番組のテーマは、「音楽の旅〜Music journey〜」。終わることのない音楽の旅へ、視聴者を誘う。番組内ではテーマにちなんだスペシャル企画も予定だ。
世界33都市 34公演のワールドツアーを成功させた歌い手Adoの出演が決定。2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、今年2025年で5周年イヤーに突入した。
自身最大規模となる55万人動員の5大ドームツアーや、映画の2作同時上映など今年様々な偉業と話題をつくってきた3人組国民的バンド、Mrs. GREEN APPLEも。今年デビュー10周年を迎え、国内ストリーミング総再生回数はアーティスト史上初めて100億回を突破している。
「Bling‐Bang‐Bang‐Born」がBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生数７億回を突破し、チャート集計史上歴代3番目タイの速さでの記録を樹立したCreepy Nuts。7月に新曲をリリースした際にはBillboard Global Japan Songs Excl. Japanのチャートのトップ3曲全てが自身の楽曲となり日本人アーティストとして初めての記録を作った。
2005年9月21日にメジャーデビューを果たし、20年間日本の音楽シーンをけん引、今年の9月21日にコールドスリープを発表した Perfumeの出演も決定。Perfumeがコールドスリープを発表してから国内の音楽番組に出演するのは今回が初めてとなる。
来年の1月にデビュー6周年を迎えたSixTONESの出演も。今年の4月から日本テレビ系で初・民放冠バラエティー『Golden SixTONES』がスタート。歌唱力とパフォーマンス力も高く評価され、ファンを魅了する。
1999年、1stシングル「アポロ」で、衝撃のメジャーデビューしたポルノグラフィティも。今年は大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』のOPテーマを書き下ろし、日テレ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌に往年の名曲「アゲハ蝶」が起用された。
その他、Aぇ！ group、m‐flo、SUPER EIGHT、Hey！ Say！ JUMPの出演も発表となった。
『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』は、日本テレビ系にて11月29日放送。第一部は15時55分（※関東ほかで放送）、第二部は19時放送。
