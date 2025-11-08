フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日・大阪東和薬品ラクタブドーム）――男子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）がフリーは２位で、合計２８７・２４点で大会３連覇を果たした。

ＳＰ２位の佐藤駿（エームサービス）がフリー１位で、合計２８５・７１点の２位となり、ファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

女子はＳＰ首位の坂本花織（シスメックス）がフリーも１位で、今季世界最高となる合計２２７・１８点で２連覇し、ファイナル出場権を手にした。青木祐奈（ＭＦアカデミー）は６位、樋口新葉（ノエビア）は９位。

ペアは長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が合計２０２・１１点で４位。

【男子】▽最終成績 〈１〉鍵山２８７・２４点〈２〉佐藤２８５・７１〈３〉ブリチュギ（スイス）２４６・９４〈１２〉垣内珀琉（ひょうご西宮ク）１８６・４０

【女子】▽最終成績 〈１〉坂本２２７・１８点〈２〉サモデルキナ（カザフスタン）２００・００〈３〉ヘンドリックス（ベルギー）１９８・９７〈６〉青木１８３・３１〈９〉樋口１６８・２７