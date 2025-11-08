timelesz猪俣周杜、『パパと親父のウチご飯』スピンオフでドラマ初主演 “すてきな俳優”への成長目指す「いろいろな方々に恩返しできたら」
timeleszの松島聡と俳優・白洲迅がW主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜 後11：00）のスピンオフドラマ『阿久津の夢と俺レシピ』がTELASA にて8日（後11：30）から配信スタートした。主演は本編にも登場する阿久津竜也役の猪俣周杜（timelesz）で、本編では描ききれなかった阿久津のキャラや知られざる過去、心に秘めた思いなどを描く。
【番組カット】金髪で愛くるしい表情…！手を差し出す猪俣周杜
本編では突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）というシングルファーザー２人が共同生活をしながら子育てに奮闘する姿を描く。
猪俣がドラマ初主演する『阿久津の夢と俺レシピ』では、地上波本編では描ききれなかった阿久津というキャラクターをさらに深掘り。本編では見られない阿久津の素顔や知られざる過去も明らかに…。そして千石や晴海らとの交流を通し、人間として成長していく姿を映し出す。
前編「俺なりの道」では、日々、千石の接骨院で働く阿久津にある転機が――。怪我によってバスケットボールプレイヤーとしての夢を諦めざるを得なかった阿久津。心のどこかでまだバスケットを捨てきれずにいたある日、ひょんなことから元チームメイトの裕樹（漆山拓実）と再会する。裕樹が怪我をしていることを見抜いた阿久津は、彼を千石の元へ連れていき…。
元チームメイトとの再会で、「やっぱりバスケットが好きだ」と再認識するも、どうすることもできずモヤモヤしてしまう阿久津。そんな時に晴海たちがかけた言葉で、阿久津の心にある変化が生まれ…。前編「俺なりの道」は8日本編第6話放送終了後、午後11時30分より配信。
■猪俣周杜コメント
――『阿久津の夢と俺レシピ』の見どころを教えてください。
阿久津が、人や料理との関わりを通して自分の夢や目標などが、だんだんと見つかっていく様子を演じることができていたらなと思います。最初は自分が何のために、この仕事についているのかと葛藤しつつ、やっぱり大好きなバスケを諦めきれない、という阿久津の正直な心情の変化を表現できていたらうれしいです。
――阿久津竜也と猪俣さんご自身を重ねて、共感できることはありますか？
僕も昔サッカーをやっていましたが、ある時からプロの道も、サッカーを続けることも諦めてしまっていました。ずっと夢中になれることも頑張れることもなく、先も見えずでしたが、このアイドルという職業に出会えて今はとても幸せです。阿久津も今作を通して、自分のやりたいことを見つけられていたら僕もうれしいなと思いました。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いいたします。
まず、ファンの皆さま、いつも応援ありがとうございます。
今回、初めてのお芝居ということで右も左もわからず不安なことがたくさんありましたが、多くの方々に助けていただきながら撮影をしてきました。
まだまだお芝居については未熟者ですが、阿久津竜也という役に真摯に向き合ってきました。少しでも皆さんに阿久津の人柄や本編では描かれていない、阿久津の気持ちを知っていただけたらうれしいです。今後もお芝居に真摯に向き合い勉強し、すてきな俳優になり、いろいろな方々に恩返しできたらと思います。ぜひ見てください。
