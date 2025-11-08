

LUNA SEA

11月8日に行われたLUNA SEA主催の最狂ロックフェスLUNATIC FEST. 2025初日の最後にサプライズ登場したLUNA SEAのドラム真矢から、今年12月23日に有明アリーナでLUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES- の開催が告げられた。

真矢は、2020年に大腸がんのステージ4が発覚。2025年9月に脳腫瘍の診断を受けたこと公表していた。『LUNATIC FEST. 2025』で、はドラマー・淳士が代理を務めている。

以下、真矢MCより----------みんな、今日は本当にありがとう。こうしてステージに立っていられるのも、みなさんの祈りやたくさんの愛のおかげです。もともとは3ヶ月でやっと杖をついて歩けると言われていたけど、こうして1ヶ月でステージに立つことが出来ました。 でもまだまだ治療とリハビリが必要な状況です。バンドとして色々な判断をしなければいけない中で、僕はメンバーに“LUNA SEAには絶対に止まってほしくない”とわがままを言いました。 12月23日 LUNA SEAは有明アリーナでライヴをやります。その時にはまだ、１曲も叩けないかもしれない、1小節だけかもしれない。でも少しでもドラムが叩きたいという夢を、みんなと共有できたら本当に嬉しいです！ LUNA SEAは決して止まらない！12月23日、有明で会いましょう！みんな最高だぜ！愛してるよ！----------

LUNA SEAを止めたくないというその真矢の強い願いに応える形で、LUNATIC X'MAS 2025開催を決断したメンバー。LUNA SEAという船は止まることなくその旅を続けながら、真矢完全復活の日を待つことを選んだ。

開催日となる12月23日は、LUNA SEAが数々の伝説を生み出してきたファンにも語り継がれている特別な日である。

有明アリーナ公演「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」は、11月8日21時より、オフィシャルファンクラブ「SLAVE」によるチケット最速先行受付がスタートした。

そして明日はルナフェス最終日。まさに最狂で最強のラインナップが、完全ソールドアウトの幕張メッセに大集結する。