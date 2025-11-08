６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社記者／常博深）

【新華社上海11月8日】上海で開催中の第8回中国国際輸入博覧会では、「銀髪経済（シルバー経済）」が注目テーマの一つとなっている。高齢者の生活ニーズに応じて企業が展開する革新的な製品やサービスは、介護産業の大きな潜在力を示し、幸福な老後の新たなビジョンを描き出す。

スウェーデン家具大手イケアのブースでは高齢者に適した空間を展示。浴室やキッチン、客間、リビングなどの人に優しい設計を通じて高齢者の居住ニーズに応えている。

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社配信）

パナソニックはアクティブシニアエリアを設置した。照明、エアコンから電動ベッド、滑り止めの床まで、高齢者の日常生活の快適さと安全性を確保している。

日立製作所はエレベーターの新設と改修に関する取り組みを示し、高齢化が進む住宅地の再整備や老朽化した団地の改善を紹介している。

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社記者／常博深）

米国のヘルスケア大手アボット・ラボラトリーズは中国の高齢者特有の栄養ニーズに合わせた総合栄養食品を発表し、医療機器メーカーのベクトン・ディッキンソンは複数の高齢者向け製品をそろえた。

住環境や外出用設備、栄養サポート、健康管理など、新しい製品と技術を携えた多くの海外企業が輸入博で広大な中国市場の扉を開き、「シルバー経済」というチャンスを享受しようとしている。（記者/方芸暁、常博深）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社記者／常博深）

６日、米医薬品大手アボット・ラボラトリーズのブース。（上海＝新華社記者／常博深）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブース。（上海＝新華社記者／方芸暁）

６日、パナソニックのブースに設けられたアクティブシニアエリア。（上海＝新華社記者／方芸暁）

６日、日立製作所のブース。（上海＝新華社配信）

６日、パナソニックのブースに設けられたアクティブシニアエリア。（上海＝新華社記者／方芸暁）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社記者／常博深）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社記者／常博深）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社配信）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社配信）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社配信）

６日、スウェーデン家具大手イケアのブースに設けられた高齢者向けインテリアの展示。（上海＝新華社配信）

６日、日立製作所のブースで紹介されているエレベーターの新設と改修に関する取り組み。（上海＝新華社配信）

６日、米医薬品大手アボット・ラボラトリーズのブース。（上海＝新華社記者／方芸暁）