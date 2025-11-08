お笑いタレントのひょうろく（３８）が８日、お笑いコンビ「さらば青春の光」（森田哲矢・東ブクロ）のユーチューブチャンネルに出演。自身がノミネートされた２０２５年新語・流行語大賞について言及した。

ひょうろくのノミネートに、ブレークの仕掛け人である森田は「よく言われてますよね。何年前ぐらいから言われ出したのかわからないですけど、流行語大賞を取ると、一発屋というか。消えちゃうというか」と指摘。「大賞取っちゃうよね。マジでやばいと思う」とひょうろくが一発屋となる可能性を危惧し「辞退動画撮るか」と提案した。

困惑していたひょうろくだったが、結局森田の言いなりに。「この度、流行語大賞２０２５年にノミネートしていただきまして誠にありがとうございます。誠に勝手ではあるんですけども、大賞になる恐れがありまして、大賞を取ってしまうと消えてしまうので…」と切り出し「すいませんが辞退させていただきます」と宣言した

また、これまた森田の指示で「代わりと言ってはなんですが、僕の空いた枠に東ブクロさんをぜひよろしくお願いします」とノミネート枠を勝手に東ブクロに譲渡した。

その後、譲渡を受けた東ブクロがこれまた勝手に受賞を辞退し、再びひょうろくを推薦し直すなど、３人は新語・流行語大賞を利用しやりたい放題。茶番を一通り終えた森田は「この動画が流行ったら大賞取るかも」とにんまり顔で語った。