フィギュアスケート女子で北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は、指導を仰ぐ中野園子コーチに爛織献織賢瓩世辰拭

グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の女子フリーでは、ほぼノーミスの演技で１５０・１３点をマーク。今季世界最高の合計２２７・１８点で２連覇を果たし、上位６選手が争うファイナル（１２月、愛知・ＩＧアリーナ）進出を決めた。演技後には「地元の関西の国際大会でいい演技ができてホッとしている」と満面の笑みを浮かべた。

今季限りでの現役引退を表明している坂本に対し、中野コーチは「いつもよりは怒らないようにしている。ある程度大人なので」と明かす。報道陣から事情を聞いた坂本は「本当に最近怒られなくなって。昔怒られすぎたのはあるけど（笑い）。キレられたのかと思っていた」と安堵の表情を見せた。

ただ、もちろん坂本の演技には厳しめの評価を下した。中野コーチは「表現もだし、もっと後半のスピード感を出さないと（観客が）感動できない」とぴしゃり。これには坂本も「まあだろうと…。喝を入れていただけるのはありがたい。中野先生が１００％と言えるような演技を目指したい」と気を引き締めるしかなかった。

ＧＰシリーズ第１戦フランス大会では、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に敗れて２位。しかし、中井がフランス大会で記録した合計点２２４・２３点を上向った。「負けたくないですね。まだちょっと次世代に譲るのはもうあと数ヶ月待っていただいて」とニヤリ。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪まで、若手に席を譲るつもりはさらさらない。