11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。

今年のテーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢40組を超えるアーティストの豪華生ライブに、見どころ満載の豪華企画も！本日は、第一弾出演アーティスト情報を解禁！

＜出演アーティスト情報 第一弾＞

Ado、Aぇ! group、m-flo、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SixTONES、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE

（※五十音順）

次回、11月15日（土）には出演アーティスト情報解禁・第二弾を予定。「ベストアーティスト2025」でしかみられない特別企画の情報も！

＜本日解禁 豪華アーティストの出演が続々と決定！＞

■2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、今年2025年で5周年イヤーに突入。世界33都市34公演のワールドツアーを成功させた歌い手 Ado

■今年デビュー10周年を迎え、国内ストリーミング総再生回数はアーティスト史上初めて100億回を突破。自身最大規模となる55万人動員の5大ドームツアーや、映画の2作同時上映など今年様々な偉業と話題をつくってきた3人組国民的バンド Mrs. GREEN APPLE

■「Bling-Bang-Bang-Born」がBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生数7億回を突破し、チャート集計史上歴代3番目タイの速さでの記録を樹立。7月に新曲をリリースした際にはBillboard Global Japan Songs Excl. Japanのチャートのトップ3曲全てが自身の楽曲となり、日本人アーティストとして初めての記録を作ったCreepy Nuts

■2005年9月21日にメジャーデビューを果たし、20年間日本の音楽シーンをけん引。今年の9月21日にコールドスリープを発表したPerfume。Perfumeがコールドスリープを発表してから国内の音楽番組に出演するのは今回が初めてとなる

■来年の1月にデビュー6周年を迎え、今年の4月から日本テレビ系で初・民放冠バラエティー「Golden SixTONES」がスタート。歌唱力とパフォーマンス力も高く評価され、ファンを魅了するSixTONES

■1999年、1stシングル「アポロ」で、衝撃のメジャーデビュー。今年は大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』のOPテーマを書き下ろし、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌に往年の名曲「アゲハ蝶」が起用されたポルノグラフィティ

■豪華アーティストの出演が続々と決定！Aぇ! group、m-flo、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS：

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

推奨ハッシュタグ:＃ベストアーティスト2025