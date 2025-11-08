「ベストアーティスト2025」第1弾出演者解禁 ミセス・Aぇ! group・Perfumeら決定
【モデルプレス＝2025/11/08】11月29日放送の日本テレビ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（第一部・ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送／第二部：よる7時〜10時54分）より、第1弾出演者が解禁された。
2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、今年2025年で5周年イヤーに突入。世界33都市34公演のワールドツアーを成功させた歌い手Adoの出演が決定。今年デビュー10周年を迎え、国内ストリーミング総再生回数はアーティスト史上初めて100億回を突破。自身最大規模となる55万人動員の5大ドームツアーや、映画の2作同時上映など今年様々な偉業と話題をつくってきた3人組国民的バンドMrs. GREEN APPLE。「Bling-Bang-Bang-Born」がBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生数7億回を突破し、チャート集計史上歴代3番目タイの速さでの記録を樹立。7月に新曲をリリースした際にはBillboard Global Japan Songs Excl. Japanのチャートのトップ3曲全てが自身の楽曲となり日本人アーティストとして初めての記録を作ったCreepy Nutsも登場する。
また、2005年9月21日にメジャーデビューを果たし、20年間日本の音楽シーンをけん引。9月21日にコールドスリープを発表したPerfumeも出演。Perfumeがコールドスリープを発表してから国内の音楽番組に出演するのは今回が初めてとなる。
2026年1月にデビュー6周年を迎え、今年の4月から日本テレビ系で初・民放冠バラエティー「Golden SixTONES」がスタート。歌唱力とパフォーマンス力も高く評価され、ファンを魅了するSixTONES。1999年、1stシングル「アポロ」で、衝撃のメジャーデビュー。今年は人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」のOPテーマを書き下ろし、日テレ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」の主題歌に往年の名曲「アゲハ蝶」が起用されたポルノグラフィティも登場する。
その他、Aぇ! group、m-flo、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMPも決定した。（modelpress編集部）
Ado、Aぇ! group、m-flo、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SixTONES、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE
