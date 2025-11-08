NMB48が8日、大阪市のオリックス劇場で「NMB48 15th Anniversary LIVE」を開催した。

2010年10月に始動。15年を迎え、「Memories with you」「Thank you for your love」の昼夜2公演を開催。昼公演では11期研究生11人がお披露目された。

夜公演では、メンバーによる15年の振り返りの後、キャプテンの塩月希依音が「これからも皆さんと過ごす一瞬一瞬を大切にしていきたいです」とあいさつ。この日、初披露となった最新シングル「青春のデッドライン」で幕開けした。

2曲目には9日に卒業コンサートを控えた小嶋花梨がセンターを務める「がんばらぬわい」が披露された。

終盤には、塩月が「花梨さんがつないできてくださったように、グループに対する愛だけは絶対に曲げないで貫くことを誓います」と決意表明。大阪城ホール規模の会場でのライブという目標に向け、「私は今のNMB48のメンバーにできること、今のメンバーにしかできないことが必ずあると信じています。皆さんも私たちを信じて、一緒に大きな会場を目指してくださるとうれしいです」と呼びかけた。

アンコールでは、「なんばらえてぃー」公演を12月30日、「さらば純情」公演を26年2月で終了する一方で、11期生お披露目公演を12月7日、10期生、11期生による新公演を26年2月にスタートするとサプライズ発表された。