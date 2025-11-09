７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝がグループを脱退することが８日、分かった。その後、公式ホームページでも発表された。今年４月に一部週刊誌で女性との交際トラブルが報じられ、５月に活動を休止していた。

１６年から俳優として活動していた三山は、２１年に「ＡＡＡ」のＳＫＹ―ＨＩが主催したボーイズグループオーディションで、「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のメンバーに選出。花のあるパフォーマンス力で一躍人気となり、グループは２２年から３年連続でＮＨＫ紅白歌合戦にも出場している。

しかし、今年５月に自身のスキャンダルにより活動を休止。自身が個人で所属していた事務所「Ｆｌａｓｈ Ｕｐ ｅｔｏｉｌｅ」から独立するなど、大きな影響が出た。

その一方で、８月には女優の趣里との結婚を発表。趣里が第１子を妊娠していることも明らかにしていた。

コメント全文は以下の通り

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます。

日頃より温かく応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。

7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく協調的に話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。

メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています。

引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります。

重ねて、ファンの皆様、そして関係者の皆様へ、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます。

新しい道を歩み出すRYOKI、そして、新たな体制で前進するBE:FIRSTへ、変わらぬ温かいご声援とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

◆三山 凌輝（みやま・りょうき）１９９９年４月２６日、愛知県出身。２６歳。２０１６年、ＴＢＳ系「ダメな私に恋してください」で俳優デビュー。２１年、「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩとして「Ｇｉｆｔｅｄ．」でメジャーデビュー。２２年から３年連続で日本レコード大賞優秀作品賞。俳優としての主な出演作はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」、ＴＢＳ系「イグナイト―法の無法者―」。特技はボクシング。英検準１級。血液型Ｏ。