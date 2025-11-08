◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５０・１３点、今季世界最高の合計２２７・１８点で４度目の優勝を決めた。「最後のＮＨＫ杯」で大会２連覇を達成し、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

坂本を指導する中野園子コーチは「まずまずは良かったけど、課題がたくさんある」と今大会を振り返った。フリーで演じるのはシャンソン「愛の讃歌」。プログラムが決定した際には「表現するにはまだ人生経験が少ない」と否定的だったと明かした。この日はステップに細かいミスが出るなど、コーチから見て現在の完成度は６０％。「もうちょっと人々感動させられるプログラムにしてほしい」と厳しいことで知られる中野氏らしく、愛のムチが飛んだ。

２人で歩むシーズンも今季が最後。例年よりも怒る頻度が減っているが、ラストシーズンが理由ではない。「怒らなくてもやってほしい」との願いが込められている。好成績を残したが、「まだまだ伸びしろがある。走り込んで、滑り込んで、体力をつけさせたい」とスパルタ指導は当面続きそうだ。