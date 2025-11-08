タレント所ジョージ（70）が、8日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演し、過去に最も所有した愛車を明かした。

ゲストが自身の人生で乗ったり、ゆかりのある車との思い出を語る番組。放送500回記念のスペシャルゲストとして迎えられたのが、芸能界の車王としても知られる所だった。これまでの所有台数は「覚えてない、何も」とぶっちゃけ。「今、持ってる数だって分からないんだから」とも明かした。

番組ではスタッフが総力を挙げ、所の過去の所有車を洗い出した。84台がリストアップされたが、所によるとリストに載っていない車も多数ある様子。これまでのアメ車の所有数は、番組調べでは33台だった。

MCの「おぎやはぎ」矢作兼から「アメ車がやっぱり一番多いと思います？」と問われると、所は「ベンツでしょ？」と即答した。番組の調査では、15台までは分かったが、所は「ベンツ、こんなもんじゃないよ。（AMG）63が、現行で7台くらいある」とぶっちゃけ。常軌を逸した購入ぶりに、小木博明は「何でそんなバカみたいな買い方するんですか？」と、言葉を選ばずいじり、笑わせた。

所といえば、アメ車の印象が強いだけに、「凄い発言しちゃった。所さんはアメ車のイメージがあるのにね。じゃあ（放送）やめとこうか？」とおどけていた。