『ベストアーティスト』第1弾出演アーティスト発表 Ado、Mrs. GREEN APPLE、Perfume、SixTONESら【一覧掲載】
29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』の第1弾出演アーティストが8日、発表された。
【写真】超豪華！『ベストアーティスト2025』第1弾
2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから、今年で5周年イヤーに突入し、世界33都市 34公演のワールドツアーを成功させた歌い手・Adoの出演が決定。今年デビュー10周年を迎え、国内ストリーミング総再生回数はアーティスト史上初めて100億回を突破し、自身最大規模となる55万人動員の5大ドームツアー、映画の2作同時上映など今年さまざまな偉業と話題をつくってきた3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEも出演する。
「Bling-Bang-Bang-Born」がヒットしたCreepy Nutsも出演。2005年9月21日にメジャーデビューを果たし、20年間日本の音楽シーンをけん引し、今年9月21日にコールドスリープを発表した Perfumeの出演も決定。Perfumeがコールドスリープを発表してから国内の音楽番組に出演するのは今回が初めてとなる。
来年1月にデビュー6周年を迎え、今年4月から同局系で初・民放冠バラエティー『Golden SixTONES』がスタート。歌唱力とパフォーマンス力も高く評価され、ファンを魅了するSixTONESも出演する。1999年、1stシングル「アポロ」でメジャーデビューし、今年は大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』のOPテーマを書き下ろし、同局系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌に往年の名曲「アゲハ蝶」が起用されたポルノグラフィティも出演する。
さらに、Aぇ! group、m-flo、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMPも出演。15日には第2弾出演アーティストを発表する。
同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢約40組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で送る。第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となる。
【『ベストアーティスト2025』】※8日発表時点、50音順
Ado、Aぇ! group、m-flo、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SixTONES、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE
