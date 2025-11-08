29日に放送の日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2025』の出演アーティストの第一弾が発表。PerfumeやMrs. GREEN APPLE、Adoさん（23）たちの出演が決定しました。

櫻井翔さんが司会を務める『ベストアーティスト 2025』。今年のテーマは『音楽の旅〜Music journey〜』で、総勢40組を超えるアーティストとともに、この1年の音楽を振り返ります。

8日に発表された第一弾の出演アーティストは、合計10組。Perfumeは、9月にコールドスリープを発表してから、初の国内音楽番組への出演になります。

また、今年メジャーデビュー10周年を迎え、国内ストリーミング総再生回数がアーティスト史上初めて100億回を突破したMrs. GREEN APPLE。デビュー5周年イヤーに突入し、世界33都市34公演のワールドツアーを成功させた23歳の歌い手・Adoさんの出演も決定しました。

そのほか、Aぇ! group、m-flo、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SixTONES、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティも出演します。

番組は29日、第一部がひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）、第二部がよる7時〜10時54分に放送されます。