俳優の小雪さん（48）が7日、刃物メーカーのイベントに登場。子育てで気を付けていることを明かしました。

小雪さんが登場したのは、11月8日の「いい刃の日」にちなんで行われた『貝印「いい刃の日」PRイベント』です。イベントで、小雪さんは普段から使っているピーラーやキッチンバサミなどの画像を公開。使い方について「大量にコロッケを作るときとか、10個以上のじゃがいもをむく時とか。おやきもよく作るので、野菜だけのおやきですとか、野菜のチップスとかも作ったりします」と、野菜料理によく使っていると明かしました。

2011年に結婚した俳優の松山ケンイチさん（40）との間に生まれた3人の子供を育てる小雪さん。普段から掃除を効率よくすることを心がけているそうで「自分が歩いたところにゴミが落ちていたら拾うようにしていますし。使ったら片付けるっていうのを努力して身につけるようにしています。実は私、結構ズボラで。ダラダラしていると、散らかっちゃう」と笑顔で語りました。

子供たちにも教えているそうで「使ったら必ず、ひと拭きするとか、落ちた髪の毛はその場で拾うとか、そういったことを、子供に“そうして欲しいな”と告げているんですが、自分の背中を見ていたらいつかやるかなと思って努めています」と母親の一面を見せました。