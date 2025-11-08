ノア８日の後楽園ホール大会でシングルトーナメント戦「ノアジュニアＧＰ２０２５」が開幕し、１回戦でＧＨＣジュニアヘビー級王者の高橋ヒロム（３５）がＧＨＣジュニアヘビー級タッグ王者の小田嶋大樹（２４）に勝利した。

７月の後楽園大会からノアジュニア戦線に参入したヒロムは、９月の後楽園大会でＹＯ―ＨＥＹを破りベルトを奪取。その後もＥｉｔａ、宮脇純太に勝利し、方舟マットを侵略中だ。この日は爛離△量ね茘畩田嶋との一騎打ちに臨んだ。

ゴングと同時にヒロムはヒロムちゃんボンバーを発射。場外へのエスケープも逃さずＴＩＭＥ ＢＯＭＢの体勢に入るなど序盤から全開で小田嶋に迫る。小田嶋もドロップキック。フライングボディープレスを返し両者一歩も譲らない。

一進一退の攻防の中、ヒロムは小田嶋が師匠の本田多聞から受け継いだ秘儀、回転地獄五輪で肩と首を極められ、窮地に立たされる。しかしこれを強引に持ち上げ、ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ１．５で叩きつけ逆転に成功。カウント２で返した小田嶋にヒロムちゃんボンバーをさく裂させると最後は必殺のＴＩＭＥ ＢＯＭＢで激闘に終止符を打った。

試合後ヒロムは「お前の５周年、４年後だ。俺が相手をしてやる。やろうぜ。なれ合いの握手じゃない。約束の握手だ」と大の字の小田嶋に手を差し伸べる。小田嶋もこれに応じ再戦を約束した。バックステージでも「試合で興奮しちゃうとテンションが上がって、何やってるのか何言ってるのかもわかんなくなっちまう。この後に俺がどういう気持ちになるかわからないけど、本心を彼には話したよ」と振り返っていた。

この日行われた他の１回戦ではカイ・フジムラ、近藤修司、ニンジャ・マックがそれぞれ勝利。２回戦の対戦カードはヒロムＶＳニンジャ（１５日、大阪）と近藤ＶＳカイ（１６日、大阪・梅田）に決定した。