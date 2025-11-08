上質な冬を纏う♡プラステの「カシミヤブレンドT」が叶えるあたたか美

冬の装いに欠かせないのは、見た目の美しさと同時に“あたたかさ”。ファーストリテイリンググループのブランド「PLST（プラステ）」から、東レと共同開発した新素材を使用した「ウォームリザーブカシミヤブレンド」シリーズが登場します。カシミヤ12％を配合した上質な滑らかさと、吸湿発熱・保温・ストレッチなどの高機能性を兼ね備えたこのシリーズは、冬を快適に、そして美しく過ごすための理想的な一枚です。

カシミヤ×高機能素材で叶う上質なあたたかさ

プラステの「ウォームリザーブカシミヤブレンド」シリーズは、東レと共同開発した多機能素材を採用。

吸湿によって発熱するレーヨン繊維、保温性を高めるアクリル繊維、そしてストレッチ性に優れたポリウレタン繊維を組み合わせ、カシミヤを12％配合することで、暖かくしなやかな着心地を実現しました。

肌に触れた瞬間に感じるやわらかさと、体の動きに自然に寄り添う伸縮性で、冬の日常を心地よくサポートします。

シーンで選べる2WAYネック＆タートルネック

「ウォームリザーブカシミヤブレンド2WAYネックT」は、前後でクルーネックとVネックの2通りを楽しめるデザイン。

気分やシーンに合わせてネックラインを変えられ、ジャケットのインナーにもぴったりです。

カラーはダークグレー・ホワイト・ブラックの3色展開、価格は4,990円（税込）。

一方、「ウォームリザーブカシミヤブレンドタートルネックT」は、首元を包み込むタートルデザインが上品な印象を演出。

ベーシックなグレー・ホワイト・ブラックに加え、ホリデーに映えるワインカラーも登場。

こちらも4,990円（税込）で、どちらもBOX入り仕様となっておりギフトにもおすすめです♪

冬の贈り物にもぴったりな一枚♡

上質な素材感と洗練されたシルエットを兼ね備えた「ウォームリザーブカシミヤブレンド」シリーズは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにも最適です。

BOX入りで手渡しにも映えるデザインが嬉しいポイント。あたたかく、そして上品に冬を過ごしたいすべての女性へ。プラステの新作で、冬の装いをワンランクアップさせてみませんか？♡