ついに首位奪還！ J３初年度で目覚ましい躍進を続ける栃木Cにファン興奮！「凄すぎる」「このまま優勝していざJ２へ」
クラブ史上初のJ３を戦う栃木シティが、首位の座を奪還した。
J３第34節時点で、首位に立つのは勝点69のヴァンラーレ八戸。勝点１差で栃木Cが２位につける。迎えた11月８日の第35節で、栃木Cはホームでカマタマーレ讃岐と対戦し、３−１の逆転勝利。一方、八戸は敵地で奈良クラブと相まみえ、１−１で引き分けた。
この結果、トップ２の順位が入れ替わる。勝点を71に伸ばした栃木Cが同70の八戸をかわして21節以来となる首位に躍り出た。
試合後にクラブの公式Xが「ホームで大きな＋３。現地でリモートで今日も熱い後押しをありがとうございました。残り３試合。行こう、全員で頂きへ」と綴り、試合結果を報告。この投稿には以下のような声があがった。
「J３優勝行けるぜ」
「このまま優勝していざJ２へ」
「凄すぎる」
「素晴らシティ！」
「ナイス勝利！」
「J２昇格へ勝ち続けるのみ」
「残りの全試合も勝とう！」
「よくやった！」
「ここからは総力戦だな」
「突き進むぞ」
J３初年度で目覚ましい躍進を続けている。リーグ制覇とJ２昇格に邁進する栃木Cは次節、15日にFC岐阜のホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
