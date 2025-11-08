タレントの藤田ニコル（27）が8日、TBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。最近起きた「事件」について語った。

オープニングトークでニコルは「事件…事件ではないんですけど」と笑いながら前置きした上で、三軒茶屋にある自身の「ジムやワンちゃんのお店」をクリスマス仕様にするために買い物に出かけた道中で起きた久しぶりの出来事を明かした。

100円ショップなどに向かうために街に出たニコルは「落としましたよ」と声を掛けられ「即席のみそ汁」を見せられたと回想。その際に10代の頃に表参道で遭った“落としましたよナンパ”が「フラッシュバックした」と笑った。

「そういうナンパなんですよ、これ。落としましたよ…と言うと絶対振り向くから。その後に“この後どうですか？”とか“かわいいですね”みたいな。てか、まったく同じ手法というか…10年前から変わらないことに驚いて」と古典的なナンパにビックリしたとニコル。さらに「久しぶりにナンパされたから戸惑っちゃって。どうしようって…」と10代の頃は自身の“必殺技”として「傷つけるかもしれないけど」しつこかった場合には「クサッ！」と言えばだいたい撃退できたことも思い出せなかったと苦笑した。

結局、即席みそ汁を見せられてから、かなりしつこく付いてきた相手を撃退したのは「こん身の舌打ち」だった。ニコルは「怖がらせようと思って…舌打ちって一発勝負じゃん。何回もしたことないし不安だったけど」何とか一発でうまく鳴ったと笑った。

決して「ナンパされたからうれしいとか、私カワイイでしょっていう話ではない」と強調したニコルは「久しぶりのナンパ…今もされるなんて思わないから。今の断り方とかあるのかな。私は“クサッ！”が一番効く気がするんですけど。ナンパされた時にどっかに行ってもらえる方法、最新のやつ誰か教えてください」とリスナーに問いかけた。