自慢しない・下げない・語りすぎない。会話中に表れる男性の「本命サイン」
言葉に派手さはなくても、ちゃんとあなたを尊重してくれるし、誠実の対応してくれる。男性の本気度は会話中に表れるものです。そこで今回は、そんな男性の「本命サイン」について解説します。
自慢しないのは「あなたに認められたい」から
男性は本命女性の前では、あえて自分を大きく見せようとしません。「すごいでしょ？」よりも「どう思う？」と、あなたの意見を求めます。自慢話を控えるのは、マウントを取りたいわけじゃなく「ちゃんと尊敬されたい」という想いの表れ。控えめだけど、自信がある男性の本命サインです。
あなたを下げないのは「心から大切にしたい」から
本命女性の前では、冗談でも他人を下げたり、比べたりしません。誰かを悪く言うことで笑いを取ろうとしないのは、「人を傷つける言葉をあなたの前で使いたくない」という優しさ。“品のある会話”を自然にできる男性ほど、恋に対して真面目です。
自分語りばかりにならないのは「信頼を築きたい」から
男性は本命女性には、自分のことを話しすぎません。それは警戒ではなく、ちゃんと“信頼を育てたい”という気持ちの裏返し。あなたの話にしっかり耳を傾け、会話のペースまで合わせてくれる男性とは、少しずつであっても心の距離が縮まっていくのを実感できるはずです。
派手な言葉やアピールはないけれど、誠実さは言葉の端々に滲むもの。もしあなたとの会話で男性が自然体で今回挙げたサインを見せているなら、本命サインと受け取ってくださいね。
