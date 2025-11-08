付き合う前に要チェック！恋に「誠実じゃない男性」を見抜く方法
「優しい」「マメ」「聞き上手」――そんな第一印象に惹かれて付き合ったのに、気づけば音信不通…。そんな“誠実じゃない男性”に振り回された経験、ありませんか？ 今回は、恋の初期段階で“地雷男子”を見抜くためのポイントを紹介します。
約束を軽く扱う
誠実さは「約束を守る姿勢」に出ます。デートの予定をドタキャンしても悪びれない、返信が遅くても説明がないような男性は要注意。小さな約束を軽んじる人は、恋愛が始まっても同じ態度を続ける可能性が高いです。
愚痴や悪口が多い
「前の彼女が悪くて」「職場が合わなくて」など、他人を悪者にしてばかりの男性も要注意。誠実な人はトラブルを自分の中で整理し、冷静に振り返る力を持っています。反対に、常に誰かの愚痴や悪口を言っているタイプは、恋人関係でも“問題の原因をあなたに押しつける”ようになるでしょう。
SNSで“かまって投稿”が多い
頻繁な自撮り、意味深ポスト、過剰なリアクションなど、SNSにかまって投稿が多い男性も誠実度低め。常に他人の反応を求めるタイプは、恋人との関係にも“刺激”を求めがちです。誠実な男性であれば、SNSで自分を飾るより、リアルな関係を丁寧に築工としてくれます。
誠実さは「言葉」より「行動」に出るもの。恋の始まりこそ冷静な観察力を持つことが、幸せをつかむ近道ですよ。
