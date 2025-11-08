おば見え回避のカギは“抜け感×ツヤ”！自然体で若見えする【最旬レイヤーミディ】
「最近、髪が重たく見える」「なんだか老けた気がする」--そんなモヤモヤを感じているなら、“抜け感とツヤ”を意識したヘアスタイルに注目を。年齢を重ねると髪のハリやツヤが失われ、“おば見え”の原因になりがち。でも、今どきの“抜け感×ツヤ感”さえ押さえれば、無理なく若々しい印象に見せられます。そこで今回は、若作りではなく自然体で“若見え”を叶える【最旬レイヤーミディヘア】のポイントを紹介します。
髪に軽さを仕込む「抜け感レイヤー」で若見えバランスに
重たいワンレングスは、どうしても老け見えの原因に。そこでおすすめなのが、顔まわりとトップに入れる“抜け感レイヤー”。動きをつけることでフェイスラインが柔らかく見え、表情まで明るい印象に変わります。
スタイリングは、ドライヤーで根元を軽く立ち上げ、毛先にオイルをなじませるだけでOK。無理なく自然に仕上げることで、“若作り感のない若見え”を叶えます。
「ツヤと透明感」で“おば見え感”を一掃
ツヤのある髪は、肌までキレイに見せてくれる最強の若見え要素。年齢とともに褪せがちな髪色も“透明感カラー”で軽やかに仕上げましょう。くすみを飛ばすベージュ系やブラウン系のヘアカラーをベースに、ハイライトを加えると光の反射で立体感が出ます。
また、エイジング世代にありがちな“パサつき”は、ツヤ質感のヘアオイルでカバー。自然光を味方につけた“しっとりツヤ髪”は、上品でヘルシーな印象を演出します。
「自然体」で魅せる“抜け感スタイリング”
アイロンで巻きすぎず、あえて少しラフに仕上げるのが今っぽ感をまとうポイント。毛先をゆるく内巻きにしたあと、指で軽くほぐすだけで抜け感が出ます。
仕上げにバームを指先に少量とり、顔まわりの毛束をなじませて軽やかな動きをプラス。やりすぎない“自然体”スタイルこそ、大人の余裕と若見えを両立させるカギです。
年齢を重ねるほど、髪の“軽やかさ”と“ツヤ”が印象を左右します。「若作りじゃなく若見え」を叶えたいなら、今シーズンは今の自分に似合う髪で、“自然体のキレイ”をアップデートしてみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
