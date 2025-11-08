顔じゃないんです。男性が「無性に惹かれてしまう女性」の特徴
男性が女性を好きになるのは「顔が好みだからでしょ？」とイメージしてしまいがち。
でも、決してそんなことはありません。
そこで今回は、男性が「無性に惹かれてしまう女性」の特徴を紹介します。
｜笑顔が魅力的
男性が「見ているだけで幸せ」と感じるのはいつも魅力的な笑顔を見せてくれる女性。
女性の魅力的な笑顔を見ると、男性は自然と「この笑顔のためにもっと何かしたい」「また喜ばせたい」という気持ちになるでしょう。
｜聞き上手
男性に「彼女とだと会話が弾む」と思わせることも大切。
そのためには聞き上手なところをさり気なくアピールしましょう。
男性が話をしている際にきちんと相槌を打つこと、リアクションをしながら楽しそうに聞くのも大切です。
｜所作や言葉遣いが上品
所作や言葉遣いの上品さも男性が魅力を感じるポイントの１つです。
物を置くときに音を立てないようにしたり、ドアの開け閉めをゆっくり静かにする、あまり下品な言葉を遣わないなど、ちょっとしたことで好印象を与えられます。
無意識に出てしまいやいポイントでもあるので、気になる男性の前だけなく、普段から意識するようにしましょう。
「私は美人じゃないから……」とネガティブになるのではなく、できることから試して内面も外見も美しい女性を目指しましょう。
