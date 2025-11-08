タレント所ジョージ（70）が、8日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演し、車を巡る爆笑ハプニングを明かした。

ゲストが自身の人生で乗ったり、ゆかりのある車との思い出を語る番組。放送500回記念のスペシャルゲストとして迎えられたのが、芸能界の車王としても知られる所だった。これまでの所有台数は「覚えてない、何も」とぶっちゃけ。「今、持ってる数だって分からないんだから」とも明かした。

番組ではスタッフが総力を挙げ、所の過去の所有車を洗い出した。84台がリストアップされたが、所によるとリストに載っていない車も多数ある様子。かつて乗っていたフィアット850クーペが、高速道路を運転中にアクセルが入りっぱなしになるトラブルがあったといい、「乗ってられねえや」と乗り換えたのが、フォード・マスタングだったという。

ところが、この愛車もトラブルに見舞われたという。そもそも「どポンコツ」だという1台。「一応、エンジンはかかるの。その前に、腐ってて。“クサクサ”なの。チェンジレバーがグラグラしてるんだから」といい、「トランクに指で穴が空くんだぜ？“モス！”って。トランク、真っ赤だもん、茶サビで」と笑わせた。

ある日、その車を洗車のためガソリンスタンドへ乗って行った時、トラブルは起きた。洗車機の横に、ドアを開けたまま放置しておいたところ、洗車機が動き出したという。「ガンガンガンガン…って、そこにドアの開いた俺の車」。洗車機は所の車に接触。「普通ぶつかれば、センサーが利いて止まるじゃない？止まらない。ズンズンズンズン…って、俺の目の前で（ドアが）上がって、ガルウイングみたいになった」。MCの「おぎやはぎ」もひたすら笑っていた。

所沢から東京のテレビ局に行く途中だったそうで、「“俺、仕事行くんだから”って、みんなで力ずくで戻して。（ドアが）閉まらないから、ガムテで貼って」と笑って明かしていた。