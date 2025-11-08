グランプリ・シリーズ第4戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。女子フリーでは坂本花織（シスメックス）が、150.13点をマーク。今季世界最高となる合計227.18点で2年連続4度目の優勝を飾った。4度優勝は浅田真央に並ぶ歴代2位タイ。12月4日開幕のGPファイナル（愛知）進出も決まり、2026年ミラノ・コルティナ五輪へ前進した。

2022〜24年に世界選手権を3連覇した坂本が、貫禄の滑りを見せた。7日のショートプログラム（SP）は77.05点で首位発進。2位のサモデルキナ（カザフスタン）に9.3点差をつけて迎えたフリーでも、隙を見せなかった。

「愛の讃歌」に乗ってジャンプを次々に成功。スピン、ステップでも最高難度レベル4を獲得し、演技構成点でも3項目全てで9点台。今季限りで現役引退を表明している25歳が、最後のNHK杯で圧巻のパフォーマンスを披露した。

今季限りでの現役引退を表明。ラストシーズンに臨む愛弟子に、中野園子コーチは「まずまずは良かったかなと思います」としたが、「まだまだ表現しきれていない。人を感動させられるプログラムをつくってほしい」と話した。

GPファイナル、全日本選手権、そして五輪とまだまだ戦いは続く。同コーチは「これからもっともっと上がっていくと思う。まだまだ伸びしろがありますよ」と期待も込めていた。



