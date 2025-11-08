フィギュアスケート男子で２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、初陣の反省を次なる戦いにつなげる構えだ。

グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）の男子フリーでは１８８・６６点をマーク。合計２８７・２４点で、皇帝と称されたエフゲニー・プルシェンコ（ロシア）以来となる３連覇を果たした。２本目の４回転トーループで転倒したが、その後はきっちり修正。「転んでしまったのがびっくりしたけど、その後のリカバリーだったり、どのエレメンツもしっかり全力でこなせた」と振り返った。

鍵山にとっては今季ＧＰシリーズ初戦。北京五輪時の自己ベスト（３１０・０５点）には届かなかったが「昨日の（キャメルスピンの）ミスもまだ１戦目でよかったなって思える部分もあった」と悲観はなし。「試合は何が起きるかわからない。それが今回出てしまったのが１つの学びで、どんなことが起きても落ち着いて対応する能力を身につけないといけない」と前向きに捉えた。

今季は２０２６年ミラノ・コルティナ五輪イヤー。金メダルを目指す上では、さらなる進化が求められる。「自分理想としている部分にまだまだ追いついていない。もっと頑張らないといけない」。次戦のＧＰシリーズ第６戦フィンランド大会（２１日開幕）に向けて、決意を新たにした。